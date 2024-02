Dubska, Vītiņa un Zāle uzdzīvo Latgalē un ciemojas pie Maskačkas karaļa

Jauno sezonu iesāks Rīgā, kur stiliste Žanna Dubska, aktieris Kaspars Zāle un TV šovu vadītāja Baiba Vītiņa ciemosies pie trīs latgalietēm – Viktorijas, Daigas un Daces. Vakariņš būs latgaliešu noskaņās, jo visas trīs meitenes ir no Latgales un ļoti ar to lepojas. Tiesa, Žanna Dubska pamanīsies nedaudz izblamēties un dāmas nodēvēs par “čangaļiem”, taču nelielais pārpratums nebūs šķērslis, lai baudītu īstu šmakovkas ballīti, grādīgo noskalojot ar vecmāmiņas marinētiem gurķīšiem. Jautrus mirkļus sagādās spēle “Ledlauzis,” kas ļaus tuvāk iepazīt slavenības un izaicinās atbildēt uz atklātiem jautājumiem par savu privāto dzīvi. Žanna pastāstīs, cik neveiklu brīdi piedzīvojusi, visu acu priekšā paliekot bez svārkiem, Kaspars Zāle pārsteigs, atklājot, ka ir beidzis amatniecības vidusskolu un viņa darbs šobrīd rotā Aglonas baziliku. Tikmēr Baiba Vītiņa viesīs skaidrību par saviem tetovējumiem un to patieso nozīmi. Sarunas ne reizi vien ievirzīsies visai pikantā gultnē, ļaujot uzzināt, kura no slavenībām ir greizsirdīga, bet kura ļāvusies mīlas priekiem Islandes ledājos.