Roberto: "Neesmu vēl pieņēmis mammas aiziešanu"

Viņš ir pateicīgs par to, ka mamma viņam iemācījusi vienkāršību un atvērtību. "Lai kur eju, man patīk iepazīt cilvēkus, es nevērtēju nevienu pēc tā, cik viņš man varētu būt noderīgs. (..) Mamma vienmēr būvēja tiltus starp cilvēkiem, kas bija sastrīdējušies. Arī mūsu ģimenē, kad bija kādi strīdi, mamma bija tā, kas visus mēģināja samierināt, un viņai sanāca. Tāds talants! Mammas mājās uz galda vienmēr bija kaut kas garšīgs viesiem, kaimiņiem - visiem. Un arī to esmu no viņas iemācījies."