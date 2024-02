Šovam “Šefu gaidījāt?” pievienojas jauns šefpavārs

Kā atzīst Kristaps Sīlis, virtuvē viņš pavadījis jau 20 gadus, no tiem 14 – šefpavāra lomā: “Priekš manis pavāra profesija nav darbs, tas ir dzīvesveids, arī mans hobijs.” Iepriekš strādājis par šefpavāru “Annas Hotel” restorānā un restorānā “Le Dome”, taču nu par savām mājām sauc restorānu “JOHN”, kas, tāpat kā restorāni “Entresol” un “Kest”, ko vada Zommers un Jansons, ir “Michelin Guide” ceļvedī ieteikts restorāns.

Pavāra profesija nav bijis Kristapa aicinājums no bērnības, taču kādā dzīves posmā šāda iespēja pavērusies, un viņš atzīst, ka šai profesijai nav robežu – ar to iespējams pārsteigt un iepriecināt savu viesus ik uz soļa. “Latvijā nav pietiekami būt labam savā sfērā. Lai tevi pamanītu un novērtētu, tev ir jāiegūst atpazīstamība un jāuzrunā cilvēki ar savām prasmēm arī ārpus restorāna sienām. Man patīk izaicinājumi, un dalība šovā noteikti liek man izkāpt no manas komforta zonas, kam ir daudz plusu – iemācīties kaut ko jaunu un iepazīt jaunus un talantīgus cilvēkus,” atzīst Kristaps.