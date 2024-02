Novērtējams dīdžeju [Ex] da Bass un Sak Noel kopdarbs ar dominikāniešu vokālisti Rubi Box

Kā to raksturo dīdžejs [Ex] da Bass, šis ir viņa 27 gadus ilgās dīdžeja karjeras lielais veiksmes stāsts. Viņš jau labu laiku sekojis spāņu dīdžeja, producenta un dziesmu autora Sak Noel darbībai. Spāņu kolēģis jau ilgu laiku par savām mājām dēvē ASV un ir sadarbojies ar tādiem grandiem kā Šons Pols (Sean Paul), Pitbull, Major Lazer un Lil Jon.

Dīdžejs [Ex] da Bass.

Stāsta [Ex] da Bass: "Tā nu sanāca, ka gan melodija, gan teksts mani tik ļoti “paķēra”, ka, ilgi nedomājot, nolēmu, ka ir jātaisa savu versiju, sākotnēji nemaz nedomājot par to, kas varētu sekot tālāk. Aptuveni divu nedēļu laikā tā bija gatava un sūtīju to novērtēt gan vokālistei, kura noreaģēja zibenīgi, gan pašam Sak Noel.