Tu esi derīgs tur, kur tu esi dzimis. Viesos pie rokgrupas “Vecās mājas”

Latvijas populārajā mūzikā pilnīgi noteikti “Veco māju” skanējumu nav iespējams sajaukt ar kādas citas apvienības sniegumu. Protams, jebkuram solo mūziķim un apvienībai ir sava unikalitātes iezīme, par to nav nekādu šaubu. Tomēr šīs četrotnes muzikālajā devumā jaušas reti pieredzēts skaņu gleznu plašums. Līdzība ar tēlotāju mākslu rokmūzikā īpaši spilgti ievijas ar progresīvā roka klasiķu “Emerson, Lake and Palmer” koncertalbumu Pictures at an Exhibition, kura melodiju satvars bija krievu komponista Modesta Musorgska klaviercikls “Izstādes gleznas” (1874).