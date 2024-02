FOTO ⟩ Desmit kategorijās apbalvoti balvas “Kilograms kultūras 2023” laureāti

Kategorijā “Vizuālā māksla” balvu ieguvusi Daces Lielās personālizstāde “Gleznas”, mākslas galerija “Daugava”. Izstādes kuratore un mākslas zinātniece Diāna Barčevska, saņemot balvu un vienlaikus pārstāvot mākslinieci Daci Lielo, teica: “Daces vārdā, protams, veltu visiem paldies. Galeristiem ir ļoti paveicies, jo viņi atrodas tādā spēles laukumā, kurā saņem šī baudījuma katarsi no abām pusēm – gan no mākslinieka un mākslas, gan arī no skatītāja. Neaprakstāms piedzīvojums un pārdzīvojums. Paldies visiem!”