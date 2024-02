Mūziķe Dženifere Sumeraga iepazīstina ar jaunu dziesmu "On My Mind"

No personīgā arhīva

2014. gada vasarā mūziķe piedalījās džeza nometnē “sommerkursene.no” Norvēģijā. Taču 2016. gada pavasarī simfoniskā poēma “Mistērija”, ko Dženifere sacerēja 17 gadu vecumā, tika iekļauta pasaules laikmetīgās mūzikas izstādē “Musica con Vista” (tulkojumā no itāļu valodas – Mūzika ar redzējumu), kurā no 63 orķestra darbiem tika izvēlēti tikai 22 darbi, bez vecuma ierobežojuma, apvienojot komponistus no visas pasaules.