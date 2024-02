Ne tikai talantīgs mūziķis, bet arī sirsnīgs ģimenes cilvēks: kas zināms par Intara Busuļa privāto dzīvi

“Ar mums ir tā - ja viens otram pasakām tos zīmīgos trīs vārdus, tad skaidrs, ka tur kaut kas nav tīrs. Tas vienmēr tiek darīts ar ironiju, un arī atbildēts ar ironiju. [..] Mēs tomēr esam no akvārija - padomju laikiem -, kad šitā lieta nebija baigi populāra. Mūsu vecāki jau arī nekad neapķērās, nebučojās tiekoties, to tik mēs ievazājām. [..] Bet tāds - es tevi mīlu, tu mani nē - nav iegājies. [..] Vairāk mēģinām to parādīt ar darbiem, ar attieksmi - izjūtu līmenī,” sacīja Busulis.