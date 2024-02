Dāņu supergrupa “AQUA” pirmo reizi uzstāsies Latvijā

Vēlāk mūziķi iepriecināja savus fanus ar vēl diviem albumiem. Grupas 16 hiti (tostarp "Get Ready for This", "Twilight Zone", "No Limit", "Tribal Dance" un "Let the Beat Control Your Body") iekļuva dažādu valstu topos, un grupas kopējais ierakstu pārdošanas apjoms pārsniedza 18 miljonus.