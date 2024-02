Martā Rotko muzejs atklās pavasara izstāžu sezonu

It kā viss plecu pie pleca un viens: remonti, bērnu izlaidumi, atvaļinājumi vasarnīcā, bet – vai tomēr? Arī piedzīvojot vienas un tās pašas lietas, pieredze var būt atšķirīga. Jūtas un emocijas – katram savas.

No teātra līdz muzejam – “ROTKHO. Made in Latvia”

Atsaucoties uz spožo Dailes teātra izrādi “ROTKHO”, kas atzinību guvusi arī ārpus Latvijas, Rotko muzejā tapusi pēc izrādes motīviem veidotā izstāde “ROTKHO. Made in Latvia”, kuras izveidē piedalījušies Latvijas glezniecības smagsvari, kā Frančeska Kirke, Aleksejs Naumovs, Sandra Strēle, Helēna Heinrihsone, Ritums Ivanovs un Kaspars Zariņš. Izstāde sasaucas ar iestudējumu, izplešot tā darbību no teātra līdz muzejam, no digitāla attēla līdz tā atveidojumam un atveidotā oriģinālam.