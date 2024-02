Rīgā uzstāsies multiinstrumentālists "Two Feet"

Two Feet ir viens no tiem māksliniekiem, kura mūzika ir nevainojami producēta un kuras izpildījums dzīvē ir vēl izcilāks un piepildītāks. Izjust āķīgus ģitāras ritmus, spēcīgu basu, kas caurstrāvo ķermeni un liek elpai aizrauties, var tikai baudot koncertu klātienē, un nemaz nerunājot par mākslinieka pavedinošo vokālu un mijiedarbību ar faniem. Ikviens, kuram bijusi iespēja redzēt Two Feet koncertu dzīvē, nav atstāts vienaldzīgs. Šis ir starp tiem notikumiem, kuru apmeklēt kopā ar draugiem ar garantiju, ka tas būs lielisks vakars.

1993. gadā Ņujorkā dzimušā Zakarija Viljama Bila Desa (Zachary William Bill Dess) mūzikas stāsts aizsākās, kad viņš pameta mācības slavenajā Bērklijas Mūzikas koledžā, lai koncentrētos uz savu mūzikas karjeru, kas atmaksājās 2016. gadā. Kādu vakaru viņš vēlu atgriezās mājās no bāra un augšupielādēja dziesmu, ko bija sarakstījis tajā pašā dienā vien dažu stundu laikā - “Go F**k Yourself”, smeldzīgu hitu jutekliskas ģitāras izpildījumā.

Līdz nākamās dienas rītam dziesma jau bija sasniegusi fanus visā pasaulē, un šodien dziesmas straumējumu skaits "Spotify" ir pārsniedzis vairāk nekā 650 miljonus. Tas nav vienīgais Two Feet meistardarbs, un šodien tam ir pievienojušies arī tādi hiti kā “I Feel Like I'm Drowning”, “Love Is a Bitch”, “Quick Musical Doodles” un daudzi citi. Two Feet jaunākais singls “Fling to Pieces” pie klausītājiem nonāks jau martā.

Two Feet savā mūzikā apvieno elektronisko mūziku, R&B, ģitāras spēles un stingru, slīdošu basu, savukārt viņa raupjā balss pievieno šarmantu skanējumu, kas viņu atšķir no citiem māksliniekiem.

Tā ir mazliet tumša skaņa — noskaņojums, kas atbilst Two Feet dzīves pārdomām un pārdzīvojumiem. Two Feet ir bijis ļoti konsekvents, paplašinot savu skanējumu, kas aizsākās ar debijas albumu “Pink” (2020), “Max Maco Is Dead Right?” (2021) un “Shape & Form” (2022). Nav šaubu, ka jaunāko albumu varēsim sagaidīt pavisam drīz. Vasaras gaidītākais koncerts 3. jūlijā koncertzālē Palladium Rīga.

Biļetes “Biļešu servisa” tīklā no 23. februāra plkst. 10.00.