Latvijas mūzikas atskaņošanas topu pārņem Ziemassvētku noskaņa

Latvijas straumēšanas topā 19 nedēļas līderos ir dienvidkorejiešu dziedātājs Jimin ar singlu "Who". Viņa otra dziesma "Rebirth" kā jaunums topā ieņem astoto vietu. Otrajā un trešajā vietā ir mūsdienu Ziemassvētku klasika! Grupas "Wham!" dziesma "Last Christmas" tika izdota 1984. gadā, tā ir piedzīvojusi dažādas kaverversijas, bet klausītāji joprojām novērtē arī oriģinālu. Straumēšanas topā dziesma ir otrajā vietā.

Savukārt trešais ir dīvas Meraijas Kerijas hits "All I Want for Christmas Is You". Kopā straumēšanas Top 20 šajā nedēļā ir septiņas Ziemassvētku dziesmas.