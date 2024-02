"Mums tā draza nav nepieciešama." Mairita Rosicka atklāj, ka joprojām nav redzējusi Strūberga video

Atgādinām, ka 2021. gada maijā plašu rezonansi izraisīja Rosickas paziņojums, ka viņa aiziet no vardarbīgām attiecībām.

Bijušais grupas "Singapūras satīns" dalībnieks Strūbergs gadu pēc skandāla publiskoja teju divu stundu garu video, kurā šķetināja savas un sievas attiecības, apgalvojot, ka no vardarbības esot cietis tieši viņš.

Rosicka norāda, ka joprojām šo video nav noskatījusies. "Es zināju, ka tas nāks, es gaidīju, kad viņš beidzot to izdarīs. Man "Martas" centrā bija terapeite, kura mani jau no paša sākuma brīdināja, ka kaut kas tāds nāks ārā, jo tā šie cilvēki dara - viņiem ir ļoti svarīgi noņemt upurim jebkādu ticamību," atklāj Mairita.

Viņa saglabājusi mieru dienā, kad iznāca Strūberga video. "Es joprojām neesmu to redzējusi, man nav ne jausmas, kas tur ir. Neviens no manas ģimenes to nav redzējis, mēs neuzskatām, ka mums tā draza vispār ir nepieciešama."