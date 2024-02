Jauno Rīgas teātri pametuši pieci aktieri

Kā šonedēļ vēsta žurnāls "Privātā Dzīve", JRT pametuši jaunie aktieri no tā sauktā "Hermaņa kursa": Marta Lovisa Jančevska, Emīls Ralfs, Lolita Kurpniece un nu arī Matīss Ozols un Gerds Lapoška.

Savukārt Lapoška par aiziešanu runā noslēpumaini. "To ļoti grūti izstāstīt... Ilgi domāju, kā skatītājiem paskaidrot savu aiziešanu, un sapratu, ka vislabāk to darīt caur mākslas prizmu. (..) Tā būs, kā es to saucu, personālizrāde, kurā spēlēšu es viens un stāstīšu par sevi, teātri un savu aiziešanu," atklāj Gerds, taču uzsver: "Varu apgalvot tikai vienu – mūsu lēmumam nav apakšā nekādu skandālu vai konfliktu."