Kulakova meita atklāj tēva pēdējo vēlmi

Justīne teic, ka pēc tēva aiziešanas viņai obligāti jāizpilda viņa vēlme. "Tēvs vēlējās, lai viņa pēcteči pārvalda viņa muzikālo mantojumu. Un viņš to arī bija jau nokārtojis. Es esmu viņa vienīgā meita, līdz ar to tā atbildība ir jāuzņemas man. Tad es darīšu visu pēc vislabākās sirdsapziņas, lai viņa mūzika turpina dzīvot tālāk. Tas, ka esmu mūziķe, palīdz labāk to saprast un vadīt," atklāj Justīne.