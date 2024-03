Dzīve grūstoša mūsdienu autoritāra režīma skavās — seriāls "Režīms"

No 4. marta skatītājiem Latvijā HBO platformā būs pieejams jauns seriāls “Režīms” (The Regime), kurā galveno lomu atveido Amerikas Kinoakadēmijas balvas ieguvēja Keita Vinsleta (Kate Winslet). Seriālā scenārija autors ir Vils Treisijs (Will Tracy), režisori - Stefens Frīrs (Stephen Frear) un Džesika Hobsa (Jessica Hobb). Jaunas sērijas skatītājiem būs pieejamas katru pirmdienu.