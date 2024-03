Aktieris Matiass Šonerts un scenārists Vils Treisijs atklāj jaunā seriāla “Režīms” aizkulises

Visbeidzot, scenārists Vils Treisijs savu satīriķa un prozaiķa talantu ir apliecinājis gan ironiskajā tīmekļa medijā "The Onion", kura popularitāte iedvesmoja tā autorus radīt arī divus miniseriālus: "The Onion News Network" (2011) un "The Onion's Extremely Accurate History of the Internet" (2012). Trīs gadus viņš strādājis populārajā televīzijas šovā "Last Week Tonight with John Oliver", bet vislielākos panākumus guvis ar darbu pie daudzām balvām titulētās ģimenes un tikumu sāgas "Pēctecība" (2019-2023).