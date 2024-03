Šineidas O'Konoras mantinieki nevēlas, lai Tramps izmantotu viņas mūziku

Februārī Trampa politiskās akcijas gaitā ASV Mērilendas štatā bija dzirdama vispopulārākā O'Konoras dziesma "Nothing Compares 2 U" ("Nekas nelīdzinās tev").

Mērilendā Trampa priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumā 24. februārī līdzās "Nothing Compares 2 U" skanēja arī citi hiti, ieskaitot zviedru grupas ABBA "Dancing Queen", Džonija Keša "Ring Of Fire" un Elvisa Preslija "Suspicious Minds", vēsta laikraksts "The Guardian".