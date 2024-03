Nauris Puntulis atminas pēdējo nozīmīgo tikšanos ar savu dzīves skolotāju - Juri Kulakovu

Viņš turpina: “Es satiku Juri Kulakovu tādu, kādu es viņu atceros viņa vislabākajās izpausmēs, viņa vislabākajos laikos – ļoti inteliģentu, kautrīgu, zinošu, gudru, atturīgu un ļoti, ļoti dziļu. Man bija tāda sajūta, ka – no vienas puses ļoti priecājos par šo tikšanos, ka es to esmu izbaudījis, es viņu tādu nebiju izbaudījis gadiem ilgi. Es biju no vienas puses priecīgs par to, ka man ir šāda iespēja, no otras puses – es nedaudz baidījos, jo man šķita, ka jau tad es viņā sajūtu tādu milzīgu apskaidrību, kāda dažkārt cilvēkiem nāk pirms tādiem izšķirīgiem brīžiem, bet nē – manas bažas nebija pamatotas.”