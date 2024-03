Osokina Brīvības festivālā Ukrainai – jauni pasākumi un mākslinieki

Festivāla un tā ieskaņas laikā, no 14. marta līdz 12. maijam, notiks 13 dažādi pasākumi. Festivāla programmā, kas aptvers akadēmisko un neakadēmisko mūziku, atzītu klasiķu skaņdarbus un pirmatskaņojumus, dziļi integrēta Ukrainas tematika un mākslas vērtības. Festivāla pasākumos piedalīsies gan Latvijā patvērumu radušie, gan speciāli uz festivālu uzaicinātie ukraiņu mākslinieki no Ukrainas. Liela uzmanība tiks pievērsta bērniem no kara skartajām teritorijām Ukrainā.