Gustavo ar jaunu dziesmu un video piesaka savu vērienīgāko arēnas šovu

“Pēc iepriekšējā arēnas lielkoncerta, kuru veltīju debijas albumam “Beidzot!”, saņēmu ļoti daudz sajūsmas pilnu atsauksmju par scenogrāfijas un vizuālajiem risinājumiem, kas to padarīja par spilgtu un pārdomātu šovu,” saka Gustavo. “Toreiz ar komandu panācām to, ka kustība pa skatuvi notika ne tikai horizontālā plaknē, bet arī vertikālā. Vietām mums pat sanāca padzēst robežas starp to, kas notiek realitātē, un to, ko rādīja milzu ekrānā. Šoreiz latiņu scenogrāfijas ziņā celsim vēl augstāk, izmantojot “Arēnas Rīga” plašo telpu tā, ka droši varēs pateikt: “Jā, lūk, tas ir pamatīgs arēnas šovs, kuru ir bauda ne tikai klausīties, bet arī skatīties!” Tā noteikti būs mana līdz šim dinamiskākā un dramaturģiskiem pavērsieniem bagātākā koncertprogramma, kurā apvienošu jaunā albuma materiālu un, protams, spilgtākos hitus,” uzsver mākslinieks.