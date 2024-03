Linda Kalniņa atklāj, no kādām seksa ainām atteikusies "Ekstāzes" filmēšanā

"Ekstāze" ir pirmā latviešu filma, kurai tika pieaicināta erotisko ainu konsultante Ieva Norvele. Pikantās ainas tika atrunātas līgumā. "Man bija brīvība - jebkurā laikā varēju teikt, ka es šo negribu. Un arī bija tādi brīži, kad teicu - es to negribu darīt!" atklāj Kalniņa

Tāpat viņa atteicās arī no vibratora. "Teikšu godīgi - tas bija tik dīvains. Tu jau ar vīrieti spēlējies, nevis obligāti sevi apmierini. Es nekad mūžā ar to konkrēto aparātu tajā situācijā tā nedarītu, tāpēc teicu nē. Nevaru sev to attaisnot."