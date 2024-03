Piektdien, 8. martā, jau 28. reizi notika Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" pasniegšanas ceremonija. Šogad laureātu prieks mijās kopā ar industrijas pārstāvju kritiku par pasākuma norisi un tā būtību kopumā. To, kāds (un vai) "Zelta mikrofona" būs nākotnē - varam tikai spekulēt, taču pagaidām tas ir lielākais notikums Latvijas mūzikas industrijā un tā nozīmīgumu var just arī pašu mūziķu uzrunās. Turpinājumā - trīs "Zelta mikrofona'24" laureātu izteikumi, kuri no uzrunu pulka izcēlās īpaši.