"Guči nams", "Sirano", "Jaunais vilks: filma" - izklaides milzis "Amazon Prime Video" iesoļo Latvijā

“Grandiozā tūre” šova vadītājs Džeremijs Klārksons būs redzams vēl kādā humorpilnā raidījumā – “Klārksona ferma” (Clarkson’s Farm), pārtopot no auto žurnālista par fermeri. Tas ir stāsts par intensīvu, grūtu un uzjautrinošu gadu Lielbritānijas visneticamākā lauksaimnieka dzīvē. Skatītāji varēs izbaudīt pirmo sezonu no “Klārksona fermas”.

Savukārt ar Džeimsu Meju skatītāji varēs doties aizraujošos ceļojumos uz Itāliju un Japānu divos dokumentālajos seriālos “Džeimss Mejs: mūsējais Itālijā” (James May: Our Man In… Italy) un “Džeimss Mejs: mūsējais Japānā” (James May: Our Man In… Japan).