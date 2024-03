Marta Grigale jaunajā dziesmā "Glow Up Era" atklāj sevī Alisi Brīnumzemē

“Glow Up Era” ir jau trešais skaņdarbs angļu valodā un turpina Martas Grigales jaunās radošās darbības periodu, kas aizsākās aizvadītā gada rudenī ar skaņdarbiem “Losing Game” un “I’ll Be Enough”. Impulsu pievērsties dziesmu rakstīšanai angļu valodā Marta guva pēc kādas starptautiskas dziesmu nometnes, uz kuru mūziķe tika uzaicināta kopā ar līdzvērtīgiem profesionāļiem no vairākām valstīm.

“Atšķirībā no pāris iepriekšējiem singliem šo dziesmu caurstrāvo prieks – iespējams, “Glow Up Era” ir uzmundrinošākā dziesma, kādu jebkad esmu radījusi. Savā ziņā tā ir manifestācija, jo ieliku dziesmā visu to labo, kas vēlos būt, visu to, ko vēlos dzirdēt un just. Ticu, ka, to klausoties, ir iespējams sevī uzjundīt kārtīgu devu pašpārliecinātības,” par jauno veikumu stāsta mūziķe.