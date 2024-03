"Sorry, viss beidzies." Uzņēmējs Bērziņš atklāj, kāpēc izjuka viņa un Ilzes Grases-Ķibildes attiecības

Kā izrādās, šķiršanās iniciatore bijusi Ilze. "Droši vien nedevu otram cilvēkam tik daudz laimes un prieka, cik vajadzētu. Jo, ja jau tu otram dod to laimi un prieku, tad neviens no tevis nešķiras," žurnālam "Jauns OK" saka Bērziņš.