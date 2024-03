Kādas ir politiskās žurnālistikas aizkulises? Patiesa pieredze ietērpta seriālā

HBO platformā Latvijā pieejams jauns “MAX Original” seriāls “Meitenes autobusā” (The Girls on the Bus). Seriālā lomas atveido Melisa Beno (Melissa Benoist), Karla Gugino (Carla Gugino), Nataša Benama (Natasha Behnam), Kristīne Elmore (Christina Elmore), Brendons Skots (Brandon Scott), Grifins Duns (Griffin Dunne), Marks Konsuels (Mark Consuelos) un Skols Folijs (Scott Foley).