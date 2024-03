Jaunā Džeimsa Bonda aprises kļūst arvien skaidrākas

Viens no līdzšinējiem favorītiem šajā lomā ir filmu “Supermens” un “Neiespējamā misija” aktieris Henrijs Kavils, kurš, iespējams, pat kandidēja uz Bonda lomu jau tad, kad tai tika izvēlēts Kreigs.

Viens no jaunākajiem aktieriem, kura vārds cirkulē iespējamo Bonda lomas pretendentu sarakstā, ir 32 gadus vecais Demsons Idriss, kurš vislielāko atpazīstamību ir guvis strādājot ASV televīzijas krimināldrāmā Snowfall, kas ilga sešas sezonas no 2017. līdz 2023. gadam. Viņam arī galvenā loma “Netflix” zinātniskās fantastikas filmā “Outside the Wire”.