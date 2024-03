Autortiesību ievērošana ir savstarpēja cieņas izrādīšana

Intelektuālā īpašuma vēsture ir sena - 1474. gadā Venēcijas republikā tika izstrādāti Venēcijas patentu statūti (The Venetian Patent Statute). Mūsdienu izpratnes par intelektuālā īpašumu aizsākums meklējams Lielbritānijā 19. gadsimtā - līdz ar tehnoloģiskajām inovācijām šis jautājums kļuva arvien aktuālāks. Laikā, kad mūzikas fiziskie nesēji (kasetes, CD, vinils, kuru tirāžas ieņēmumi bija vieglāk uzskaitāmi,) lielākoties interesē tikai kolekcionārus un kaismīgākos fanus, mūzikas patēriņš galvenokārt notiek mūzikas straumēšanas platfromās internetā. Lai arī nopērkot mūziķa radīto darbu diskā, uz šo disku iegūstam īpašuma tiesības, tas nedod mums iespēju tālāk rīkoties ar šo darbu pēc saviem ieskatiem. Piemēram, vinila plates ar laiku kļūst vērtīgākas un tās īpašnieks var plati pārdot otrreizējā tirgū par lielāku cenu, taču autortiesības joprojām pieder darba radītājiem. Lai arī ieraksts ir iegādāts fiziskā formātā, īpašnieks nedrīkst to izplatīt tālāk internetā vai veidot šī darba kopijas, jo šādi tiek pārkāptas autortiesības. Tas pats ir attiecināms arī uz straumēšanas platformām - mūziķis ir devis mums iespēju savu darbu klausīties, tomēr tas nedod mums tiesības to pavairot tālāk.