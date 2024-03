Šovā "Balss maskā" atmaskots Bebrs

Bebrs šajā vakarā uz skatuves kāpa ar Bruno Mars dziesmu “Uptown Funk”, par kuru Krivenchy pēc priekšnesuma izteicās, ka ar to nekad nevarot nošaut greizi, jo ir dziesma, kas patiks visiem vecumiem.

Lielākā daļa detektīvu jau no pirmajiem pavedieniem bija pārliecināti par to, ka zem maskas slēpjas pasākumu un raidījumu vadītājs, kā arī uzņēmējs Arvis Zēmanis - tā minēja gan Baiba Sipeniece-Gavare, gan Samanta Tīna un Mārtiņš Spuris. Vienīgi Krivenchy, lai atšķirtos no saviem kolēģiem, minēja, ka zem maskas varētu būt paslēpies godalgotais bārmenis Andris Reizenbergs.