“Hanzas peronā” koncertēs kanādiešu postroka leģendas "Godspeed You! Black Emperor"

Laikā no 1997. līdz 2002. gadam "Godspeed You! Black Emperor" publiskoja vairākus albumus, kuri izpelnījās ne tikai plašu jo plašu klausītāju atzinību, bet faktiski izmainīja priekšstatus par to, kas ir protesta mūzika un kas ir pankroks.

Jo īpaši divi izdevumi no agrīnā perioda, albumi F#A#∞ (1997) un Lift Your Skinny Fists Like Antennas To Heaven (2000) jau labu laiku tiek uzskatīti par žanra un laikmeta klasiku. Leģendām apvītas ir kolektīva uzstāšanās koncertos, kuras pavada analogās 16 milimetru filmu projekcijas, atskaņotajai mūzikai piešķirot papildus dimensiju un nozīmi. Šīs filmu lentas cilpas un vienai otru pārklājošās kadru kolāžas ir kā autonoms un mūziku papildinošs vēstījums vienlaikus.