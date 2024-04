Apbalvotas pērnā gada mākslinieciski augstvērtīgākās grāmatas

Kategorijā "Uzziņu literatūra" balvu saņēma Andas Bolužas veidotā grāmata "No Arkādijas līdz Marsam. Dzīve Rīgas parkos". Grāmatas dizaina autore ir Dārta Hofmane. Grāmata iespiesta Jelgavas tipogrāfijā, to izdevusi Latvijas Nacionālā bibliotēka.

"Zelta ābeli" par mākslinieciski augstvērtīgāko mākslas izdevumu ieguvusi Aijas Poles grāmata "From Gas to Solid". Grāmatas "From Gas to Solid" dizainu veidojis Muraško. Tā iespiesta Jelgavas tipogrāfijā, grāmatu izdevis "Ownpet Publishing".