“Šī dziesma ir par vienkāršu randiņu, nevis kapitālisma sekām.” Rīgā uzstāsies abstraktā repa duets "Armand Hammer"

Ne velti Vudss atrada kopīgu valodu ar kolēģi ELUCID, kura teksti robežojas no detalizēti aprakstošiem līdz brīvi asociatīviem un sapņainiem. “The New York Times” mūziķa daiļradi raksturojis kā “izaicinošu mākslas repu”.

Arī dueta nesenāko albumu We Buy Diabetic Test Strips starp gada labākajiem ierakstiem ierindoja tādi mediji kā “Vulture”, “PopMatters”, “Crack Magazine” un “Brooklyn Vegan”. Portāls “The Quietus” pieļauj, ka tas “varētu būt šedevrs”, un mūzikas kritikas medijs “Pitchfork” to novērtējis ar 8.1 ballēm no 10, nodēvējot par “noskaņpilnu, nemierīgu un dzēlīgu” un piebilstot, ka “viedums un pieredze ELUCID balsi ir padarījuši gurdenu”.