FOTO ⟩ Liepājroks – mūžam dzīvs! Ar vērienīgu ballīti nosvinēta Ainara Virgas 60. jubileja

Vairāk nekā trīs stundas ilgajā koncertā, kurā klausītāji gan vairākkārt cēlās kājās, gan aktīvi dziedāja līdzi, gan gaviļnieku sveica ar stāvovācijām, izskanēja visi lielākie hiti no Ainara Virgas & Co repertuāra – sākot no "Zīlītes" līdz "Ozolam", taču par koncerta kulmināciju neapšaubāmi izvērtās leģendārās "Līvu" dziesmas "Dzimtā valoda" atskaņojums.