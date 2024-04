Grāmata “Nozagtā uzmanība” iepazīstina ar zinātnieku atziņām par jaunās domāšanas fenomenu

Autors grāmatas ievadā raksta: “Tā vien šķiet, ka mūsu civilizācijai ir uzbērts kāds niezampulveris un mēs pavadām laiku, kasot un berzējot prātu un vienkārši nespējot pievērst uzmanību tam, kas ir tiešām svarīgs. Darbības, kurām nepieciešama ilgāka koncentrēšanās, piemēram, grāmatas lasīšana, jau gadiem zaudējušas savu vietu pasaulē. Šķiet, esam pazaudējuši spēju koncentrēties un nemākam to atgūt.”

Tiešām – ne vien bērni un jaunieši, bet arī lielum lielais vairums veiksmīgu un gudru pieaugušo beidzamajos gados ir ārkārtīgi mainījuši savu dzīves stilu. Arvien vairāk uzmanības un laika tiek veltīts internetam un sociālajiem tīkliem. Dzīve tīmeklī ir kļuvusi vismaz tikpat svarīga kā reālā dzīve. Krasi mainījušies mūsu paradumi un pasliktinājušās spējas veltīt ilgstošu uzmanību kaut kam vienam. Tas ietekmē sadzīvi, mācības, karjeru – vai tas ir labi vai slikti? Ko ar to darīt?

Sācis savu pētījumu, Džoans Hari uzzināja, ka mūsdienās pusaudži uz konkrētu uzdevumu spēj koncentrēties vien sešdesmit piecas sekundes, bet pieaugušie – tikai trīs minūtes. Džoans Hari izvirzīja tēzi, ka cēlonis varētu būt nemitīga pārslēgšanās no vienas ierīces uz citu un darbošanās vairākuzdevumu režīmā, un devās iespaidīgā ceļojumā teju pa visu pasauli, lai intervētu vadošos jomas ekspertus. Izrādījās, ka vispārpieņemtās patiesības par uzmanības sadrumstalotību un nespēju koncentrēties ir aplamas. Kas ar mums, cilvēkiem, notiek? Kāda dzīve gaida mūsu bērnus? Ko mēs varam darīt – un vai vispār vajag kaut ko darīt?

Grāmatas beigās ir daudzas lappuses garš izmantotās literatūras saraksts – ja ir vēlme kādu no aplūkotajiem jautājumiem izpētīt padziļināti.

Džoans Hari (Johann Hari) ir vairāku grāmatu autors un rakstījis arī izdevumiem "The New York Times", "Le Monde", "The Guardian" un citiem.