Rakstīt mūziku nav romantisks darbs

Reperis Wiesulis strādā tandēmā ar sangvn, kurš šajā gadījumā ir abu izveidoto dziesmu jeb fonogrammu producents/bītmeikers. Viņu singls “Ko tā?” ir Latvijas pašmāju singlu straumēšanas topa vienība jau kopš tās izdošanas 2023. gada jūlijā, un 29. martā tandēms izdeva savu jaunāko albumu "En Prise". Wiesulis ieskicē radošo procesu: “Mums uzdevumu sadale nav tāds izteikts plānveida process - viss parasti notiek ļoti dabīgi. Neskatoties uz to, ka sangvn ir tas, kurš tehniski taisa pavadījumu. Dažkārt mēs kopā radām idejas, vai arī es viņam pasniedzu jau kāda bīta aptuveno ideju. Ir reizes, kad viņš viens ir izveidojis bītu, bet reizēm tie top, studijā esot mums abiem, līdz ar to arī es cenšos maksimāli iesaistīties producēšanas procesā. To pašu var teikt arī par sangvn iesaisti teksta rakstīšanā un ierakstos. Reizēm sangvn iesaka, kur pamainīt plūsmu, kuru divrindi/četrrindi pārrakstīt vai pamainīt kādu konkrētu vārdu uz kādu labskanīgāku. Šie ieteikumi gan neietekmē saturu, kas ir absolūti manā ziņā. Mūsu process ir ļoti organisks, brīvs un reizēm haotisks, līdz ar to darbus konkrēti nesadalām, bet katru lēmumu pieņemam kopīgi, jo mūsu relīzes, tai skaitā "En Prise", ir mūsu kopdarbi.”