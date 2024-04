Pirms dažām nedēļām soctīklus uzspridzināja aktrises Kristenas Stjuartes foto no kāda restorāna Latvijā Ikšķilē.

Skaista daba, vēsturiskas celtnes un profesionāli kino operatori, kostīmu un grima mākslinieki ir tikai daļa no tā, ar ko uz Latviju ir iespējams atvilināt pasaules kino milžus. Eiropā daudzu valstu starpā valda sīva konkurence.

Radītas īpašas atbalsta programmas, kas filmu veidotājiem jau pēc filmēšanas beigām ļauj atgūt daļu no iztērētās naudas. Līdzīga programma ir arī Latvijā, kas līdz šim darbojusies veiksmīgi. Iepriekš to uzturēja Nacionālais kinocentrs. Pēdējos gados to pārņēmusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.