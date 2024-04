Pirmais šīs vasaras festivāls - "Holi Music Festival". Ar ko tas priecēs ballētājus?

"Holi" nav iedomājams bez krāsām. Kā informē pasākuma rīkotāji, krāsu pulveri būs iespējams iegādāties festivāla teritorijā. Katra paciņa sver 50g, un ar to pietiek līdz pat četrām reizēm krāsu mešanai. "Holi" krāsas ir drošas lietošanai. Krāsainais pulveris ir izgatavots no kukurūzas cietes ar dabīgu krāsvielu. Šīs krāsas var viegli nomazgāt no ādas, ķermeņa un matiem ar ūdeni, tāpēc gadījumā, ja krāsas nokļūst nevēlamās vietās vai jūsu mantas pārklājas ar krāsu, jūs varat tās bez lielām pūlēm atkal dabūt tīras. Neskatoties uz to, ar krāsām jāspēlējas atbildīgi, lai izvairītos no iekļūšanas acīs. Izvairieties nēsāt līdzi mantas, kas nav ūdensizturīgas vai var tikt sabojātas mazgāšanas laikā. Ja jums ir tālrunis, kas nav ūdensizturīgs, varat apsvērt iespēju nēsāt tam līdzi plastmasas maisiņu. Savas krāsas festivāla teritorijā ienest nedrīkst.