No 12. līdz 14. aprīlim, kā arī no 19. līdz 21. aprīlim vienā no ASV saulainākajiem štatiem - Kalifornijā - norisinās ikgadējais mūzikas festivāls "Coachella", pulcējot aptuveni 300 tūkstošus apmeklētāju. Ar šo pasākumu oficiāli tiek atklāta vasaras festivālu sezona, kas ir populāra arī mūsu platuma grādos. Lūk, spilgtākie notikumi no "Coachella" pirmās nedēļas nogales.