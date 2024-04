“Hanzas peronā” koncertēs saksofona reformators Kolins Stetsons

Sava instrumenta izpētes periods, kurā Kolins Stetsons sāka pastāvīgi muzicēt trio ”Transmission”, pa īstam izvirda līdz ar 2007. gada albumu New History Warfare Vol. 1. Tas sakrita ar viņa “Monreālas periodu” – muzicēšanu kopā ar “Arcade Fire”, romantiskām un mākslinieciskām attiecībām ar vijolnieci Sāru Noifeldi (Sarah Neufeld), ar kuru kopā ierakstīts arī brīnišķīgais albums Never Were The Way She Was, un darbu pie idejas no jauna “iedomāties” jeb neparastā mūziķu salikumā interpretēt poļu komponista Henrika Gurecka (Henryk Mikołaj Górecki) Trešo jeb Sāpju simfoniju.