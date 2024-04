Festivāls "Bauska TASTE 2024" papildina mākslinieku sarakstu ar igauņu superzvaigzni NOËP

Festivāla mākslinieku programmai pievienojas viens no pēdējo laiku Igaunijas veiksmīgākajiem mūziķiem NOËP , Latvijas mūzikas leģenda Ainars Mielavs, hip-hop apvienība “Latgalīšu Reps”, TV šova “X Faktors” 5. sezonas uzvarētāja Emilija Bērziņa, elektroniskās mūzikas duets “Elpo”, daudzsološie Latvijas mūzikas debitanti, grupa “Idille”, Maestro Raimonda Paula hitparāde “Diskopauls” un baušķenieki, kuri plašāku atpazīstamību ieguva TV šovā “X Faktors”, grupa “Bekars”.

No 5. marta līdz 31. maijam (ieskaitot) apmeklētāji aicināti iegādāties “agrā putniņa” biļeti, kuras cena abu festivāla dienu apmeklējumam ir 40 eiro. Jauniešiem no 12 līdz 17 gadu vecumam, senioriem un personām ar II grupas invaliditāti divu dienu biļete maksā 30 eiro. Personām ar I grupas invaliditāti un bērniem līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot) ieeja festivālā ir bez maksas. Tāpat no 5. marta līdz 31. maijam interesentiem būs iespēja iegādāties arī vienas dienas “agrā putniņa” biļetes. Šogad festivāls parūpējies par īpašu savējo - Bauskas novada iedzīvotāju – atlaidi, piedāvājot Bauskas novada iedzīvotāju kartes īpašniekiem festivāla biļeti iegādāties ar 20% atlaidi.