“Mežs ir kaut kas, kas pieder mums visiem kopā.” Tomass Kotovičs par aktuālo piesārņojumu mežos

Viņš turpina: “Mums aizvien ir jādomā – katram tam veidam ir savs veids, kā viņš iekļūst mežā. Piemēram, ja tie ir būvgruži, ir pietiekami daudz reižu, kad izdodas arī atrast īpašnieku. To skatoties, tad attiecīgi ir sods, bet, nu, sodu, manuprāt, ir par maz, un šādas lietas ir jādara.” Kotovičs uzteic depozīta sistēmu, kas būtiski samazinājusi izmesto pudeļu daudzumu mežā: “Viņas jau nevar atrast tad, kad ir talkas. Nav jau tā, ka kāds cilvēks, kam, kā saka, pietiek naudas, ka viņš nenomet to pudeli kādā ezera malā, bet ir kāds cits, kas viņu paņem un aiznes.”

Taujāts par to, vai mežos ir arī videonovērošana un vai tā varētu būt nākotne, Kotovičs stāsta: “Jā, mums ar video novērošanu ir pat izdevies atrast un sodīt vainīgos, kas ved ar automašīnu iekšā mežā kaut ko, bet man šķiet, ka tomēr visefektīvākais ir mūsu pašu cilvēku acis. Esot mežā, ja mēs redzam, ka kāds kaut ko gāž ārā, mēslo, jāuztaisa bildīte kopā ar to un jāaizsūta attiecīgi uz Valsts policiju, var sūtīt arī uz “Latvijas valsts mežiem”. Es domāju, ka no tā nevajag kautrēties, jo mežs ir kaut kas, kas pieder mums visiem kopā.”