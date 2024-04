Karstākie fragmenti no podkāsta “Nav divu Tomu” nākamās sērijas

Tālāk sarunā atskats uz Latvijas Radio Redakcionālās padomes atklāto vēstuli “Vārda brīvības robežas sašaurinās”. Vai velns ir tik melns, kā to mālē? Vēstulē ir vairākas vietas, kuras šī brīža ģeopolitiskajā situācijā ir, maigi izsakoties, ļoti diskutablas. Tomēr kopumā tajā nolasās, ka pats lielākais vārda brīvības apdraudējums ir krievu valodas izslēgšana no Latvijas sabiedriskajiem medijiem. Vai sabiedriskajiem medijiem Latvijā mūžīgi mūžos jāturpina veidot saturu krievu valodā? Abiem Tomiem par to ir viedoklis.