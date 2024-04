Vai Latvijā nepieciešams īpašs tiesisks regulējums vīriešu un sieviešu sociālajā saskarsmē? Vai mākslīgā intelekta iespējas apstāsies pie tīmekļa krāpnieku shēmām, kuri to arvien nekaunīgāk izmanto, lai kuplinātu savus ienākumus uz sabiedrībā pazīstamu cilvēku rēķina? Un ko iesākt Daugavpils mēram, kura privātajiem līdzekļiem pastiprinātu vērību pievērsis Valsts ieņēmumu dienests? Par to un vēl šo to citu – jaunajā podkāsta “Nav divu Tomu” epizodē.