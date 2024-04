Saeimas Sociālo un darba lietu komisija atbalstījusi grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā, paredzot ieviest jaunus alkohola tirdzniecības laika ierobežojumus – no pirmdienas līdz sestdienai to varēs tirgot no pulksten 10 līdz 20, bet svētdienās – no pulksten 10 līdz 18. Raidījuma veidotāji visai skeptiski raugās uz to, vai šādas izmaiņas varētu sasniegt vēlamos rezultātus un ievērojami samazināt alkohola patēriņu valstī.