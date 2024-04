“Carnival Youth” izziņo koncertu “Palladium”; izdod dziesmas “Never Have Enough” koncerta video

Līdz ar koncerta izziņošanu, grupa laiž klajā sava debijas singla “Never Have Enough” koncertvideo. Tas ir uzņemts šī gada 16. marta koncertā Liepājas Kultūras namā “Wiktorija”. Grupas dalībnieks Edgars Kaupers komentē: “Liepājā koncerti parasti ir emocionāli uzlādēti, un jutām, ka šis nebūs izņēmums. Gribējās to iemūžināt un kāda laime, ka, pateicoties brāļiem Limjēriem un Edisona kungam, mums ir iespēja fiksēt kustību laikā. Tieši to arī mēs esam izdarījuši. Paldies jāsaka maniem un Roberta skolasbiedriem no Kultūras akadēmijas, kuri ar kameru ir uz “tu” un palīdzēja mums šo īstenot.”