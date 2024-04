Rīta kafija ar dzejnieku. Austa Fanija Sīgurdardotira no Islandes

Viena no festivāla ārzemju viešņām būs Austa Fanija Sīgurdardotira – dzejniece, māksliniece un mūziķe no Reikjavīkas. Viņa pamatoti tiek uzskatīta par vienu no inovatīvākajām Islandes dzejas performanču autorēm, turklāt viņas darbi ieguvuši arī plašu starptautisku skanējumu.