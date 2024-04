Latvijas mūzikas topu veido aktuālie interneta hiti un laika gaitā pārbaudīti mūziķi

Latvijas straumēšanas top 20 arī 16. nedēļā virsotnē ir Artemas ar interneta hitu “i like the way you kiss me” - topā jau piecas nedēļas un visās no tām pirmajā vietā. Otrie straumētākie ir apvienība “Olas” ar singlu “Nārnija”, kurā piedalās arī dziedātāja Esmeralda un producents heywhosthatkid. Dziesma topā ir sešas nedēļas. Trešajā vietā ir dziesminieks Hoziers ar singlu “Too sweet”, kas arī ir kļuvis par hitu vietnē “TikTok”.