Rīta kafija ar dzejnieku. Lubi Barre – dzimusi Francijā, augusi ASV, dzīvo Vācijā

Viņš ir šeit, lai pateiktu man kaut ko, ko viņš varbūt ir, varbūt nav iepriekš vingrinājies pateikt. Es redzu, ka viņam patīk drāma... ja vien viņš spētu to kontrolēt. Viņš grib, lai es uzņemos vadību, bet es svārstos. Es negribu būt vienīgā, mana sirds viņam par liecinieci. Tāpēc es daru to, kas ir pretēji manai dabai, izvairos no lēmumiem un kā atvainodamās sliecos uz pasivitāti.