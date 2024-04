Guntars Račs par jaunākajām tendencēm mūzikā: “Hiphops ir jaunais rokenrols!”

Guntars Račs vedina atcerēties: “Hiphops pirms vairāk nekā 20 gadiem (līdzīgi kā savulaik rokenrols!) ienāca ar protestu pēc nepieciešamajām pārmaiņām: “Viss slikti – rajonā slikti, visur slikti!” Tagad jau klausāmies vairāk izklaidējošu hip-hop mūziku, tā vairāk pielīdzinājusies popmūzikai jeb kļuvusi popsīgāka. Agrāk hiphopā jebkurš no Latvijas māksliniekiem pauda reālu protestu, neviens nepieļāva domu kļūt par saldo džeku, auditorija to nepiedotu…”

Producents spriež, ka pamazām arī hiphopa pārstāvji ir atraduši savu auditoriju, veidu, kā to uzrunāt, gūt panākumus un kļūt populāriem. Pie tam – nevis ar to, ka vairumam cilvēku riebjas viņu mūzika, bet gan tieši patīk to klausīties: